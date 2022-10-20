الإمارات تجدد تأكيد “دعمها الكامل” لمغربية الصحراء

2022-10-20 / 15:24
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هبة بريس

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، “دعمها الكامل” لسيادة المغرب على صحرائه وللإجراءات التي تتخذها المملكة للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة.

وقالت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إن بلادي تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 والتي اعتبرها مجلس الأمن بأنها جدية وذات مصداقية”.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تشكل “حلا هاما” يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ورحبت الدبلوماسية الإماراتية بعقد جولتي الموائد المستديرة في جنيف عامي 2018 و2019، مشددة على أهمية استئناف هذه العملية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما نوهت بالجولة الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، في المنطقة، وكذلك جهوده المستمرة لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة.

وفي الوقت ذاته، أشادت بجهود المغرب المستمرة لتحسين مستوى عيش سكان الأقاليم الجنوبية، وكذا مؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2015.

وذكرت الدبلوماسية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة افتتحت قنصلية عامة لها في الصحراء المغربية، على غرار بلدان أخرى، الأمر الذي يعكس تمسكها الراسخ بسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية.

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‫7 تعليقات

  1. كل التحية والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة حكاما وشعبا على وفائهم وتجديد التزامهم للوحدة الترابية للمملكة..

  2. اللهم ادم علينا وعلى الامارات العربية المتحدة نعمة الأمن والأمان والاستقرار..

  5. شكرا لكل الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة والصحراء مغربية وتبقى مغربية..

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