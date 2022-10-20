“نواب الأمة” يسائلون أخنوش حول السياسة العامة

2022-10-20 / 13:39
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هبة بريس

يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

وسيتمحور موضوع هذه الجلسة حول “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023”.

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‫10 تعليقات

  1. بدل قول نواب الامة ،قولوا عبيد اخنوش ،يلعبون دور من يسأل ،
    نواب الامة ثمنهم رخيص من ثمن البنزين ، حيث يبيعون شرفهم مقابل دراهم معدودة

  2. المحاسبة والمسألة لم تعد تنفع مع رئيس الحكومة نطالب من جلالة الملك حفظه الله ان يتدخل لحل مشاكل الشعب من زيادات وغلاء المعيشة..

  3. معاناة الشعب وتأزم اوضاعهم المعيشية من اولويات نواب الأمة التي يجب عليهم الاشتغال عليها ..

  6. حسبي الله ونعم الوكيل في كل الاحزاب السياسية التي تبيع الوهم للمغاربة..

  7. غلاء الاسعار المواد الغذائية وارتفاع اسعار المحروقات اثروا بشكل سلبي على المواطنين ..

  8. انعدام فرص الشغل. تدني القدرة الشرائية للمواطن البسيط انعدام ابسط الشروط للعيش الكريم …

  9. المواطن اصبح يعاني ويلفظ انفاسه بسبب غلاء العيش . فما هو دور الحكومة ؟!

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