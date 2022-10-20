قضية بلاتر وبلاتيني.. المحكمة تستأنف قرار البراءة

2022-10-20 / 10:40
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هبة بريس - وكالات

أفادت النيابة العامة السويسرية، الخميس، بأنها قررت استئناف قرار تبرئة الفرنسي ميشيل بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري سيب بلاتر في قضية احتيال.

وجاء في البيان أن النيابة العامة أرسلت بيان استئناف إلى محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الفيدرالية خلال المدة القانونية و”طلبت الإلغاء الكامل للحكم الابتدائي”.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تدلي بأي تصريحات أخرى حول هذا الموضوع.

وبعد 6 سنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى أسبوعين، برأ القضاء السويسري في الثامن من يوليو الماضي بلاتر ونجم كرة القدم السابق بلاتيني لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير قضت على مسيرتيهما الإدارية في عالم كرة القدم.

ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف يونيو الماضي بسجن بلاتر البالغ 86 عاما وبلاتيني البالغ 67 عاما سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي “فيفا” بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لعمل استشاري لصالح بلاتر بين 1998 و2002.

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‫10 تعليقات

  1. إذا كان فعلا يقوم بعملية إحتيال الأموال وهناك دلائل تثبت ذالك فهو يستحق الحكم مدة طويلة مع الأعمال الشاقة واسترجاع ما سرق ونصب…

  2. بهذه الأموال الباهضة التي سرقها من الفيفا اصبحوا اغنياء هههههههههههه.

  3. يجب على المحكمة طعن إلغاء براءة الرئيس السابق ل الفيفا السويسري وكذالك الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم يويفا الفرنسي في قضية إحتيال والتزوير وإعادة النظر بجدية في هذه القضية وكل واحد يأخذ حكمه المستحق عليهما…

  5. إذا كانت فعلا الاتهامات الموجهة اليهما صحيحة فهما يستحقان أكثر من سنوات سجنية حتى يكونا عبرة لغيرهم..

  6. يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق لفيفا ( النصب والسرقة والفساد المالي) للوصول إلى الحقيقة ومعاقبة كل واحد منهما بالحكم المستحق عليهما..

  8. القضية هزت الرأي العام العالمي لهذا يجب على المحكمة بان تأخذها بجدية مع تثبيت الدلائل في حق المتهمين وتنفيذ الحكم عليهما..

  9. نطالب الحكومة السويسرية بعدم التعاطف معهما بالحكم عليهما بالسجن لمدة طويلة حتى يكونا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل بمثل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق أموال الغير كيفما كان مهامه السياسي….

  10. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا نعرف كيف نفسر هؤلاء المفسدين يقومون بعمليات النصب والسرقة والفساد المالي على العلم انهم لايحتاجون لذالك.. هههههههههههه

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