قضية بلاتر وبلاتيني.. المحكمة تستأنف قرار البراءة

هبة بريس - وكالات

أفادت النيابة العامة السويسرية، الخميس، بأنها قررت استئناف قرار تبرئة الفرنسي ميشيل بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري سيب بلاتر في قضية احتيال.

وجاء في البيان أن النيابة العامة أرسلت بيان استئناف إلى محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الفيدرالية خلال المدة القانونية و”طلبت الإلغاء الكامل للحكم الابتدائي”.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تدلي بأي تصريحات أخرى حول هذا الموضوع.

وبعد 6 سنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى أسبوعين، برأ القضاء السويسري في الثامن من يوليو الماضي بلاتر ونجم كرة القدم السابق بلاتيني لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير قضت على مسيرتيهما الإدارية في عالم كرة القدم.

ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف يونيو الماضي بسجن بلاتر البالغ 86 عاما وبلاتيني البالغ 67 عاما سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي “فيفا” بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لعمل استشاري لصالح بلاتر بين 1998 و2002.

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