المديرية العامة للأمن الوطني

طنجة.. التحقيق مع موظف أمن متورط في التزوير

2022-10-20 / 09:40
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هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بمدينة العيون، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالمشاركة في التزوير واستعماله في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى توقيف مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة لمرشح للهجرة غير المشروعة باستعمال تأشيرة سفر مزورة، قبل أن تظهر الأبحاث احتمال تورط موظف الشرطة الموقوف في التوسط من أجل توفير هذه الوثيقة المزورة.

وقد تم إخضاع موظف الشرطة الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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