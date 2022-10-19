بالرباط..معرض الأزقة “Gal’Rue ” في نسخته الثانية بهذا التاريخ

نجلاء مزيان _ هبة بريس

تنظم مؤسسة دار لوان الفنية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال و تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، -تنظم- الدورة الدولية الثانية لمعرض الأزقةGal’Rue ، بدرب مولاي عبد الله، بالمدينة العتيقة بالرباط، وذلك من 24 أكتوبر إلى 03 نونبر 2022.

وتتميز هذه التظاهرة الإبداعية والثقافية كونها رافعة فعالة من حيث الحجم والمضامين للمشروع الخاص بمدينة الأنوار عاصمة الثقافة المغربية.

ويعد هذا الملتقى قاطرة متكاملة المعطيات الفنية بمختلف مدارسها وأساليبها الإيكوغرافية، حيث يتيح للمتلقي من رؤية وتتبع أعمال 30 فنانا عارضا يمثلون 7 دول : المغرب (البلد المنظم) وجمهورية ساحل العاج الكونغو الديمقراطية، إلى جانب فرنسا بلجيكا كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتماشيا مع سياسة القرب وتبادل الرؤى والتجارب والخبرات لفنانين مرموقين في مجال التشكيل ومجال الإيحاءات واللوحات الرمزية المعاصرة، سيعيش سكان المدينة وكذا الزوار المغاربة والسياح الأجانب، طيلة عشرة أيام، أوقات شيقة من المتعة و الجمالية و سيتقاسمون مع المبدعين الحاضرين والشخصيات البارزة المدعوة، برنامجا حافلا بالأنشطة ذات البعد الإنساني والصبغة التعبيرية عبر أنماط موسيقية شعبية وعصرية.

وستقدم وتؤطر عدة فعاليات ثقافية وجمعوية مجموعة من الورشات واللقاءات الفنية تهم مختلف وجوه الفنون المرئية.

كل هذه المستجدات ذات الصلة بالإبداع والتمييز والتصور الفني تعكس المسيرة الناجحة لعاصمة المملكة المغربية الثقافية في المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة والبناءة، لتجعل من مدينة الرباط وصل وتفتح وعطاءات زاخرة ثقافيا وتربويا، تغني الساكنة في جو تسوده مبادئ المودة والتضامن والعيش الكريم.

هذا، و يبرهن المغرب عن أحقية وأهمية الفن والثقافة في النهوض بالشعوب لما هو افضل،كما يبرز الدور الفعال للعواصم العالمية في تفعيل جدور الحضارة والتاريخ والدفع بهما إلى المستقبل بمصداقية وثبات.

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