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الناظور.. الأمن يوقف منتحل هوية مسؤول قضائي

2022-10-19 / 20:31
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، يوم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في ممارسة النصب والاحتيال.

وكان المشتبه فيه قد انتحل هوية مسؤول قضائي من أجل تعريض محامية بمدينة تمارة للنصب والاحتيال بغرض الاستفادة من خدماتها المهنية بشكل مجاني، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل وسيارة المشتبه فيه من حجز نسخ من مساطر قضائية، فضلا عن حجز جهازي اتصال لاسلكيين وأحزمة شبيهة بتلك المستعملة من قبل القوات العمومية، علاوة على مسدس بلاستيكي وغشائين جلديين للمسدسات وشارة معدنية تحمل الهوية البصرية لإحدى المؤسسات العمومية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

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