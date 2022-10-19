عملية إجهاض توقف ممرضا سابقا بمكناس

2022-10-19 / 19:42
0
هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، زوال اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، من توقيف ممرض سابق يشتبه في تورطه في ممارسة أنشطة علاجية بشكل غير مشروع ومحاولة إجراء عملية للإجهاض في ظروف من شأنها تعريض حياة الغير للخطر.

وجرى توقيف المشتبه فيه بداخل مقر مؤسسة خاصة للعلاجات الأولية، وهو في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وذلك باستعمال حبوب طبية مهربة.

وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بسيارة تعود ملكيتها للمشتبه فيه من حجز خمس صور للأشعة تخص مجموعة من النساء، علاوة على مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صاحب محل للمواد الغذائية بفاس يضع حدا لحياته

صاحب محل للمواد الغذائية بفاس يضع حدا لحياته

2022-10-19 / 16:19
Photo of مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 7 ملايير سنتيم

مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 7…

2022-10-18 / 19:33

أكادير : إختفاء شخص في ظروف مجهولة وسط شاطئ…

2022-10-17 / 23:33
Photo of طنجة ..حي مسنانة يهتز على وقع جريمة ق.تل بطلها قاصر

طنجة ..حي مسنانة يهتز على وقع جريمة ق.تل بطلها…

2022-10-17 / 15:34
Photo of 5 حالات حرجة.. تسرب للغاز يرسل عشرات العاملات للمستعجلات بطنجة

5 حالات حرجة.. تسرب للغاز يرسل عشرات العاملات للمستعجلات…

2022-10-17 / 11:24
Photo of العثور على ج..ثة فتاة بكلميم تعرضت للضرب وال..حرق

العثور على ج..ثة فتاة بكلميم تعرضت للضرب وال..حرق

2022-10-16 / 13:24
Photo of هزة أرضية بقوة 4.2 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4.2 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-10-16 / 11:20
Photo of درك سيدي حجاج بسطات ينقذ شخصا من تحت عجلات قطار

درك سيدي حجاج بسطات ينقذ شخصا من تحت عجلات…

2022-10-15 / 22:27
Photo of برشيد…” شاحنة كبيرة تــ..ـدهس سيدة بالشارع العام

برشيد…” شاحنة كبيرة تــ..ـدهس سيدة بالشارع العام

2022-10-15 / 21:29
Photo of ذئب شرس يفقأ عين ستيني ويرسله للمستشفى ضواحي الحسيمة

ذئب شرس يفقأ عين ستيني ويرسله للمستشفى ضواحي الحسيمة

2022-10-15 / 18:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق