عملية إجهاض توقف ممرضا سابقا بمكناس

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، زوال اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، من توقيف ممرض سابق يشتبه في تورطه في ممارسة أنشطة علاجية بشكل غير مشروع ومحاولة إجراء عملية للإجهاض في ظروف من شأنها تعريض حياة الغير للخطر.

وجرى توقيف المشتبه فيه بداخل مقر مؤسسة خاصة للعلاجات الأولية، وهو في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وذلك باستعمال حبوب طبية مهربة.

وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بسيارة تعود ملكيتها للمشتبه فيه من حجز خمس صور للأشعة تخص مجموعة من النساء، علاوة على مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي

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