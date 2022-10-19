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الاتجار بالبشر يورط 10 أشخاص بطانطان

2022-10-19 / 19:31
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة الوطني، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متزامنة بمجموعة من أحياء مدينة طانطان، للاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات التهجير السري عبر المسالك البحرية، كما تم ضبط ثلاثة مرشحين محتملين لهذا النشاط الإجرامي.

وقد مكنت إجراءات التفتيش التي واكبت هذه العمليات الأمنية من ضبط ثلاثة سيارات وبندقية للصيد ودراجتين ناريتين وثلاث مناظير وهاتف للاتصال بالأقمار الاصطناعية، يشتبه في تسخيرها في تسهيل ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية.

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‫9 تعليقات

  6. لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي هو العظيم إتقوا الله في إخوانكم ولا يدوم إلا وجه الله

  9. كلكم ستحتكمون الى قاضي القضاة ان شاء الله . وهنيئا لمن ظلم في حقه في الدنيا .

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