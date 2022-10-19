حكومة السويد تتخلى عن السياسة الخارجية “النسوية” للبلاد

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الحكومة السويدية الجديدة، التخلي عن “السياسة الخارجية السابقة فيما يتعلق بالنسوية” لكنها أكدت في نفس الوقت بأنها ملتزمة دوما بالمساواة بين الجنسين.

وأشار وزير الخارجية الجديد، توبياس بيلستروم، إلى تحول جذري في السياسة بعد لحظات من تقديم رئيس الوزراء السويدي الجديد، أولف كريسترسون، تعييناته الحكومية.

وبحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، فقد أطلقت سياسة الخارجية النسوية الحكومة اليسارية السابقة في عام 2014، وأصبحت معيارا أساسيا في تعامل الحكومة آنذاك مع الدول الأخرى.

وقال بيلستروم: “المساواة بين الجنسين هي قيمة أساسية للسويد وهذه الحكومة، لكننا لن نتبع سياسة خارجية نسوية”.

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