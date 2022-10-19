بوروندي تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس

أكدت جمهورية بوروندي، اليوم الأربعاء بالرباط، تمسكها بمبدأ الوحدة الترابية للمغرب، معتبرة مخطط الحكم الذاتي بمثابة “الأساس للتوصل إلى حل دائم وعملي وواقعي” للنزاع حول الصحراء المغربية.

وعبرت بوروندي عن هذا الموقف في البيان المشترك، الصادر عقب اجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي السيد ألبرت شينجيرو.

وأفاد البيان بأن السيد شينجيرو جدد التأكيد على “تشبث جمهورية بوروندي بمبدأ الوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية”، مضيفا أن “جمهورية بوروندي تعتبر مخطط الحكم الذاتي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، أساسا للتوصل إلى حل دائم وعملي وواقعي ومتوافق بشأنه” لهذا النزاع المفتعل.

وحسب المصدر ذاته، أكد الوزير البوروندي دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لاستئناف العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن، مضيفا أن الجانبين “ملتزمان بالدعم المتبادل حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمامات الأساسية”.

وأوضح الوزير البوروندي، خلال لقاء صحفي عقب المحادثات مع السيد بوريطة، أن “الوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية تعد المبادئ التي تبرز القيم المشتركة بين بلاده والمغرب، وكذلك مع الأمم الأخرى”.

من جهته، عبر السيد بوريطة عن امتنانه لنظيره البوروندي على “المواقف الواضحة والثابتة” لبلاده بشأن قضية الصحراء المغربية.

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