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صاحب محل للمواد الغذائية بفاس يضع حدا لحياته

2022-10-19 / 16:19
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ع محياوي - هبة بريس

أقدم مالك محل لبيع الموادوالغذائية و التبغ صباح اليوم الأربعاء 19 اكتوبر الجاري، على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله بمنطقة مونفلوري التابعة ترابيا لمقاطعة فاس سايس .

و حسب مصادر ” هبة بريس “، فقد تم العثور على الهالك البالغ من العمر 44 سنة جثة هامدة معلق بواسطة حبل يلف عنقه بمنزله بحي النماء بمونفلوري في ظروف غامضة ، ما خلف حالة من الحزن وسط عائلته و جيرانه .

وفور علمهم بالواقعة، حلت إلى عين المكان مختلف السلطات المحلية والأمنية للقيام بالمتعين، حيث باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، كما تم نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي الغساني لاخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة .

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