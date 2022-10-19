الملك معزيا في الراحلة خديجة البيضاوية: “كانت رمزا من رموز الموروث الغنائي الشعبي”

2022-10-19 / 12:56
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنانة المرحومة خديجة البيضاوية .

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” علمنا ببالغ التأثر والأسى بالنبأ المفجع لوفاة الفنانة المرحومة خديجة البيضاوية، أحسن الله قبولها إلى جواره”.

وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرة الفقيدة الفنية الكبيرة، ولجميع أصدقائها ومحبيها، عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا، إزاء هذا المصاب الأليم، مستحضرين العطاء الفني المتميز للراحلة المقتدرة، التي تعد رائدة من رواد فن العيطة المرساوية، ورمزا من رموز هذا الموروث الغنائي الشعبي، التي ساهمت في ترسيخه والحفاظ على أصالته وهويته”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الذي لا راد لقضاء الله فيه، مقدرين ما كانت تتحلى به فقيدتكم العزيزة من خصال نبيلة وغيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لندعو الله عز وجل أن يشملها بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء”.

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