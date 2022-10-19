المغرب وبوروندي.. رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

2022-10-19 / 12:43
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هبة بريس

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي ألبرت شينجيرو، بالرباط، رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين وإرساء تعاون اقتصادي أكثر كثافة.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن الطرفين أشادا خلال هذا اللقاء، الذي جمع بين نادية فتاح العلوي وألبرت شينجيرو، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة لمدة ثلاثة أيام، بعلاقات التعاون الثنائي الممتازة وأواصر الصداقة التي تربط المغرب بجمهورية بوروندي منذ عقود.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين جددا، بهذه المناسبة، التزامهما بتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات في مجال الأعمال بين المغرب وبوروندي في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير البنى التحتية والإسكان الاجتماعي والأسمدة واستغلال الموارد المعدنية ورفع قيمتها.

كما اتفق المسؤولان على تكثيف التعاون في مجال الدعم التقني من خلال تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، لا سيما في مجالات تعبئة التمويل الخارجي وتتبع الاستثمارات العمومية.

وحسب المصدر ذاته، جدد الوزيران، في ختام هذا اللقاء، رغبتهما في العمل معا وبشكل وثيق لتعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي.

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