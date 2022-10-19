مزور والجازولي يتباحثان مع وزير الخارجية الفرنسي تعميق الشراكة

2022-10-19 / 12:28
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هبة بريس

تباحث أوليفيي بشت، وزير الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية والفرنسيين المقيمين بالخارج، مع الوزير محسن الجزولي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة.

ووصفت الصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية بالرباط، التي نقلت الخبر، المباحثات ب”الودية جدا”.

ووفق ذات المصدر، فقد تمحورت المحادثات حول الشراكة وروابط الصداقة التاريخية وتعميق التعاون بخصوص المشاريع الهيكلية.

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