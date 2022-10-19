إسدال الستار على الدورة الثالثة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

2022-10-19 / 13:46
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القسم الفني

أسدل الستار، مساء أمس الثلاثاء، على النسخة الثالثة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، بتوزيع جوائز المتوجين في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة التي مثلت مختلف الدول العربية.

في صنف الأفلام الطويلة توج فيلم (فرحة) للمخرجة “دارين سلّام” من الأردن، أما جائزة لجنة التحكيم فقد توج بها فيلم (بين الأمواج) للمخرج المغربي المقيم بفرنسا “الهادي ولاد محند”.

على مستوى جائزة الإخراج، فقد ذهبت للمخرجة الأردنية “دارين سلّام” عن فيلم (فرحة)، في حين عادت جائزة السيناريو لكاتب سيناريو فيلم (بين الأمواج) للمغربي “الهادي ولاد محند”، وهو الفيلم الذي توج أيضا بجائزة أحسن دور رجالي والتي عادت للممثل “سمير قسيمي”،في حين ذهبت جائزة أحسن دور نسائي للممثلة “كرم الطاهر” عن دورها في فيلم (فرحة) من الأردن.

وحظي فيلم (قوارير) من المملكة العربية السعودية، وهو من إخراج “رغيد النهدي”، “نوره المولد”، “رُبى خفاجي”، “فاطمة الحازمي” و”نور الأمير”)، بتنويه خاص من لجنة التحكيم لجرأة الموضوع، ولنفس السبب (جرأة الموضوع)، حظي فيلم (قيمة ساعة)، من مصر، بتنويه خاص وهو من إخراج “منال خالد “.

أما في صنف الأفلام القصيرة، فقد عادت الجائزة الكبرى لفيلم “أيام الربيع” للمخرج المغربي “عماد بادي”، في حين عادت جائزة الإخراج لفيلم “ما لا نعرفه عن مريم” لمراد مصطفى،و جائزة السيناريو لفيلم “أصداء” لجوليان قبرصي، كما حظي فيلم (هناك قصص كثيرة عن النحل) لسوار زركلي، بتنويه خاص.

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