تتويج مراد العشابي بالمهرجان المغربي الإيطالي

نجلاء مزيان

حظي الفنان المغربي الساخر مراد العشابي، بتكريم خاص واستقبال كبير من طرف جمهور الجالية المغربية المقيمة بأوربا خاصة الجالية الايطالية.

ويأتي ذلك في إطار فعاليات المهرجان الدولي المغربي الإيطالي في دورته العاشرة، والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،بمدينة “تريفيزو” بحضور عدد من الفنانين المغاربة والايطاليين.

وحضر المهرجان عدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفنية،ابرزهم سفير المغرب بروما يوسف أوبلا وعمدة تريفيزو وعدد من نجوم الفن والسياسة.

وكرم المهرجان عدد من الفنانين في حفل قدمه الفنان البشير واكين باعتباره المدير الفني للمهرجان،حيث حظيت كذلك الممثلة ماجدولين الادريسي بتكريم خاص رفقة الممثل عزيز داداس بحضور عدد من نجوم الفن الشعبي كفرقة خالد البوعزاوي، وفرقة اعبيدات الرمى بخريبكة..

هذا ويعتبر المهرجان الذي يرأسه عبد الله خزراجي من ابرز المهرجانات المقامة بمدينة تريفيزو الايطالية، والذي يتميز بتنظيم سلسلة من الأنشطة المختلفة لتعزيز التبادلات الثقافية والفنية و الاقتصادية بين المغرب وإيطاليا.

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