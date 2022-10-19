تارودانت: اعتقال أربعيني بتهمة هتك عرض طفل قاصر

2022-10-19 / 13:06
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أوقفت مصالح المركز الترابي للدرك بست الكردان التابع لسرية تارودانت، شخص أربعيني، يتحدر من جماعة الكدية البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 18 اكتوبر الجاري، متهم بهتك عرض طفل قاصر لمدة طويلة قبل أن ينكشف أمره.

وجاء توقيف المتهم ، بعدما اشتكى الطفل لأحد افراد عائلته، الذي تقدم بشكاية لمصالح الدرك الملكي بسبت الكردان.

وأضافت مصادر الجريدة بأن المتهم الأربعيني داوم على إستدراج الضحية البالغ من العمر 12 سنة، لمدة طويلة قبل أن ينكشف أمره.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال البحث قبل تقديمه للعدالة.

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