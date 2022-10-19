لجنة التأديب بجامعة الكرة تصدر عقوبات بحق أندية القسم الاحترافي الثاني

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و أصدرت عددا من القرارات التأديبية بالنسبة للبطولة الاحترافية 2 عن الجولة 6 و منها:

• توقيف حميد خليل إداري فريق رجاء بني ملال لست مباريات، أربعة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 4500 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بسطاد المغربي، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق نهضة أتليتك زمامرة مبلغ 3750 درهما، لرمي جماهيره للقارورات على أرضية الملعب، خلال التي جمعته بفريق الاتفاق المراكشي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• توقيف علي إيد حامو، لاعب فريق الراسينغ الرياضي مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد الزموري الخميسات، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• توقيف بوعزة الرواني المعد البدني لفريق شباب أطلس خنيفرة لست مباريات، اثنتان منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 4500 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالإتحاد الإسلامي الوجدي، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

• توقيف يحيى جمالي، لاعب فريق نهضة أتليتك زمامرة مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالاتفاق المراكشي، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• توقيف زكرياء لحيان، لاعب فريق الاتفاق المراكشي مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة أتليتك زمامرة ، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• توقيف تيرنو ديوم لاعب فريق شباب أطلس خنيفرة لست مباريات، ثلاثة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2250 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالإتحاد الإسلامي الوجدي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

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