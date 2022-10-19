الشهب الاصطناعية و تراكم الإنذارات يتسببان في عقوبات لعدد من أندية البطولة الاحترافية

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأصدرت القرارات التالية بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى:

الجولة 6:

• تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال التي جمعته بفريق مولودية وجدة وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره للقارورات على أرضية الملعب، خلال التي جمعته بفريق مولودية وجدة وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق مولودية وجدة مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك اسفي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الفاسي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• توقيف محسن ربجة، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب التطواني، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 انذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق اتحاد تواركة مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

*الصورة من الأرشيف

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