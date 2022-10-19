طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من السهول الداخلية، وشمال المنطقة الشرقية وكذا داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المحلية جد خفيفة غرب الواجهة المتوسطية.

كما يرتقب تناثر الغبار محليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وبالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 و 20 درجة بكل من الريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والمنطقة الشرقية والسواحل ، وستكون ما بين 21 و 27 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فلن يطرأ عليها أي تغيير.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي، وسيصبح تدريجيا هائجا على السواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح.

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