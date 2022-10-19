ملتقى سينما المجتمع..دورة الممثلة سعاد خيي

هبة بريس

في إطار انشطتها الرئيسية، تستضيف فعاليات الدورة السادسة لملتقى سينما المجتمع ببئر مزوي اقليم خريبكة، دورة الممثلة سعاد خويي، من 10 الى 12 نونبر المقبل. تنظيم ندوة فكرية سينمائية حول موضوع “المرأة في السينما المغربية الواقع والآفاق”، وهو شعار الدورة.

ويشارك في هذه الندوة المقامة بالتنسيق مع ثانوية ورديغة، الناقد والمخرج عز الدين كريران مدير المهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والكاتبة والشاعرة الغنائية والسيناريست الأستاذة خديجة برعو المديرة الإقليمية للثقافة بخريبكة، ثم الكاتب والباحث عبد الإله مرتبط، بتسيير من الاستاذ يوسف الزيكوري.

وتروم هذه الندوة، التي ستقام بفضاء الثانوية يوم السبت 12 نونبر في العاشرة صباحا، إلى تسليط الضوء على حضور المرأة، في السينما المغربية، وواقعها وأفاق هذا الحضور للعنصر النسوي، في المجال السينمائي، وهو ما يثري النقاش من خلال أطروحات ومداخلات المشاركين والمشاركات.

يشار الى ان الدورة، التي تنظم بدعم من المركز السينمائي المغربي والتعاون مع المديرية الجهوية للثقافة لجهة بني ملال خنيفرة، ستعرف تنظيم مسابقة رسمية للأفلام القصيرة، وورشات، وتوقيع إصدارات وأنشطة موازية متنوعة.

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