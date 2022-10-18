المعارضة بمجلس الحسيمة تعدد الخروقات القانونية لدورة أكتوبر

هبة بريس - مكتب طنجة

عددت مراسلة وجهتها المعارضة بمجلس الحسيمة ،لعامل الاقليم ، الخروقات القانونية التي شابت دورة أكتوبر العادية ، حيث استنكر كل من فريق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي ما اعتبروه “تدليسا ” طال جدول أعمال الدورة .

وطالب فريق المعارضة داخل مجلس الحسيمة الذي يرأسه نجيب الوزاني عن حزب الحركة الشعبية ، عبر المراسلة التي اطلعت “هبة بريس ” على نسخة منها، من عامل الاقليم بتفعيل الرقابة الإدارية والاحتكام إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك بناء على ما سجلوه من عيوب قانونية شابت أشغال دورة أكتوبر 2022.

كما سجلت المراسلة ذاتها ، غياب وثيقتين أساسيتين تتعلق الأولى بمشروع نجاعة الأداء والثانية ببيان البرمجة الثلاثية من أصل الوثائق الثمانية الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية التي ادرجت في جدول اعمال الدورة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023 م..”

وقال فريق المعارضة بمجلس الحسيمة في المراسلة ذاتها ، إن “التأشير على مشروع الميزانية مشروط بتوفر هذه الوثائق الضرورية”، مشيرة إن “دراسة هذا المشروع في لجنة المالية دون الوثائق المشار إليها أعلاه واتخاذ توصيات بالمصادقة عليه أثناء عرضه على أنظار المجلس، ثم دراسته على مستوى المجلس بالأخذ المباشر بتوصيات اللجنة رغم وقوف أعضاء المعارضة في معرض تدخلاتهم عند نقطة غياب الوثيقتين ومدى أهميتها في تفسير مشروع الميزانية وتأطيره، الشيئ الذي لم يتفاعل فيه الرئيس وأغلبيته مع التدخلات حيث تم الاحتكام في المصادقة على المشروع إلى التصويت العددي الذي يعتبر باطلا قانونا،..”

واستغربت فرق المعارضة بمجلس الحسيمة ،” من تمسك المجلس بمنطق الميزانية التقليدية، حتى وإن كان من الناحية الشكلية قد تم تفصيلها وفقا للهيكل المطلوب، إلا أن غياب هذه الوثائق التي تفسر مشروع الميزانية وتوضح الرؤية المتحكمة فيها واختياراتها السياسية وتوجهاتها، تجعله إزاء ميزانية تقنية ضدا على التوجه الجديد نحو تجاوز المقاربات التقليدية في إعداد وتدبير الميزانيات التي أبانت عن محدوديتها في مقابل مختلف الأدوارالتنموية المنوطة بها في أفق إرساء حكامة مالية جيدة، عبر اعتماد التدبير القائم على الرؤية الاستراتيجية، والنجاعة في الأداء، مما يضع مشروع ميزانية الجماعة في وجهة غير الوجهة الصحيحة.”

وأضافت فرق المعارضة، أنها استمعت بكثير من “الدهشة والاستغراب لتقديم الرئيس للنقطة 16 من جدول أعمال الدورة الذي انطوى على تحوير للمضمون الحقيقي للنقطة المشار إليها أعلاه، فذهب إلى أن الأمر حصل فيه لبس وبأن المسالة تتعلق بمعالجة مجموعة من عقود الكراء بإجراء إحصاء لممتلكات الجماعة وتسجيلها وتسوية وضعيتها وأن الأمر لا يتعلق بالفسخ، فحول بذلك دفة النقاش إلى موضوع آخر غير المدرج في جدول الأعمال المؤشر عليه من طرفكمالسيد العامل، الأمر الذي يستدعي عدم صحة التداول تحت طائلة المنع القانوني للتداول فيما لم يدرج في جدول الأعمال المؤشر عليه”.

واعتبرت فرق المعارضة بمجلس الحسيمة أن “المشرع أحاط هذه الاختلالات الشكلية بمجموعة من المقتضيات القانونية تأسيساً لممارسة قانونية سليمة، فإنه وبقوة القانون يمكن التصريح بعدم قانونية دورة أكتوبر، وبطلان كلما ترتب عنها من مقررات”.

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