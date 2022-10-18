المغرب يشارك رسميا بمهرجان سينمائي في “إسرائيل
هبة بريس _ الرباط
شاركت سبعة أفلام لأربعة مخرجين، من تمويل مغربي – أوروبيّ مشترك والتي تضم نخبة من الفنانين المغاربة في مهرجان “حيفا السينمائي الدولي” ضمن دورته الـ38
ونظمت العروض بحضور كل من المخرجين المغاربة ياسمين بنكيران عن فلمها “ملكات” (2022)، وعلي زاوا عن فيلم “يا خيل الله” (2013)، ونبيل عيوش بفيلم “أمير الشوارع” (2000)، وأفلام “القفطان الأزرق” (2022) و”آية والبحر” (2019) و”آدم” (2019) لمريم التوزاني، زوجة نبيل عيّوش، إلى جانب “روك القصبة” (2013) لليلى المراكشي.
وشكلت الأفلام المغربية الثقل الدّولي للمهرجان الذي طالما عانى من تجنّب السينمائيين العالميين لإدراج أفلامهم فيه
ويمنح المهرجان جوائز لأفضل فيلم إسرائيلي طويل وأفضل وثائقي إسرائيلي، بالإضافة إلى ما يسمى مسابقة “الكرمل” للأفلام الدوليّة
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2 تعليقات
حظ موفق للأفلام المغربية وعاشت الصداقة المغربية الإسرائيلية عنوانها التعاون والاحترام المتبادل.
اليهود خاءني العهود حتى مع أشرف خلق،الله محمد عليه الصلاة والسلام اي بلد ذخلها اليهود خربت لأنهم يكرهون رسول الله ويكرهون الاسلام والمسلمين، الى يوم الدين حذار حذار من،أبناء القردة وسورة البقرة شاهذة،عليهم إلى يوم الدين وهم يعلمون جيدا بءن فرصتهم الان التي هم في اوج التقدم لن تدوم لهم ويعلمون جيدا بؤان،المسلمين سيقضون عليهم، عاجلا او اجلا،ويقولون c’est le moment ou jamais اذن،هم يخربون الان الدول الاسلامية،ويشعلون،الحروب بين المسلمين،انضروا إلى سوريا،العراق اليمن،تونس ليبيا، السودان قسموها على جوج ودارو،فيه جوج رؤساء اصبحوا الان يغيرون اي نضام يكون ضدهم وبسهولة، والكلام كثير،في الموضوع،،وفي الاخير،لاشك هم في النار،خالدون،فيها، ابدا