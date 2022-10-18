Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-10-18 19:46:24Z | |

المغرب يشارك رسميا بمهرجان سينمائي في “إسرائيل

2022-10-18 / 21:14
2
هبة بريس _ الرباط

شاركت سبعة أفلام لأربعة مخرجين، من تمويل مغربي – أوروبيّ مشترك والتي تضم نخبة من الفنانين المغاربة في مهرجان “حيفا السينمائي الدولي” ضمن دورته الـ38

ونظمت العروض بحضور كل من المخرجين المغاربة ياسمين بنكيران عن فلمها “ملكات” (2022)، وعلي زاوا عن فيلم “يا خيل الله” (2013)، ونبيل عيوش بفيلم “أمير الشوارع” (2000)، وأفلام “القفطان الأزرق” (2022) و”آية والبحر” (2019) و”آدم” (2019) لمريم التوزاني، زوجة نبيل عيّوش، إلى جانب “روك القصبة” (2013) لليلى المراكشي.

وشكلت الأفلام المغربية الثقل الدّولي للمهرجان الذي طالما عانى من تجنّب السينمائيين العالميين لإدراج أفلامهم فيه

ويمنح المهرجان جوائز لأفضل فيلم إسرائيلي طويل وأفضل وثائقي إسرائيلي، بالإضافة إلى ما يسمى مسابقة “الكرمل” للأفلام الدوليّة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “بغيت حياتك” على القناة الثانية ابتداء من هذا التاريخ

“بغيت حياتك” على القناة الثانية ابتداء من هذا التاريخ

2022-10-18 / 17:24
Photo of الأمانة العامة للصحة النفسية بمصر تؤكد: شيرين ليست عندنا!

الأمانة العامة للصحة النفسية بمصر تؤكد: شيرين ليست عندنا!

2022-10-18 / 13:44
Photo of حسام حبيب: “شيرين غلطة حياتي”

حسام حبيب: “شيرين غلطة حياتي”

2022-10-18 / 09:32
Photo of “أنا من المطلقات السعيدات”.. ميساء مغربي تعلن طلاقها

“أنا من المطلقات السعيدات”.. ميساء مغربي تعلن طلاقها

2022-10-17 / 16:52
Photo of تفاصيل جلسة طلاق دنيا بطمة و محمد الترك

تفاصيل جلسة طلاق دنيا بطمة و محمد الترك

2022-10-17 / 15:29
Photo of مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يطرح إشكالية الهوية والإنتاج في ندوة “سينما عرب المهجر”

مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يطرح إشكالية الهوية والإنتاج…

2022-10-17 / 13:14
Photo of هاشم البسطاوي يفتح النار على أنس الباز و الأخير يوضح

هاشم البسطاوي يفتح النار على أنس الباز و الأخير…

2022-10-17 / 10:12
Photo of احتجزت في المستشفى بالقوة.. شقيق شرين”اختي بتتعرض لعصابة”

احتجزت في المستشفى بالقوة.. شقيق شرين”اختي بتتعرض لعصابة”

2022-10-17 / 09:37
Photo of سقطت بمنزلها..إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبى

سقطت بمنزلها..إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبى

2022-10-15 / 17:43
Photo of وفاة الفنانة خديجة البيضاوية

وفاة الفنانة خديجة البيضاوية

2022-10-15 / 10:21

‫2 تعليقات

  1. حظ موفق للأفلام المغربية وعاشت الصداقة المغربية الإسرائيلية عنوانها التعاون والاحترام المتبادل.

  2. اليهود خاءني العهود حتى مع أشرف خلق،الله محمد عليه الصلاة والسلام اي بلد ذخلها اليهود خربت لأنهم يكرهون رسول الله ويكرهون الاسلام والمسلمين، الى يوم الدين حذار حذار من،أبناء القردة وسورة البقرة شاهذة،عليهم إلى يوم الدين وهم يعلمون جيدا بءن فرصتهم الان التي هم في اوج التقدم لن تدوم لهم ويعلمون جيدا بؤان،المسلمين سيقضون عليهم، عاجلا او اجلا،ويقولون c’est le moment ou jamais اذن،هم يخربون الان الدول الاسلامية،ويشعلون،الحروب بين المسلمين،انضروا إلى سوريا،العراق اليمن،تونس ليبيا، السودان قسموها على جوج ودارو،فيه جوج رؤساء اصبحوا الان يغيرون اي نضام يكون ضدهم وبسهولة، والكلام كثير،في الموضوع،،وفي الاخير،لاشك هم في النار،خالدون،فيها، ابدا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق