المغرب يشارك رسميا بمهرجان سينمائي في “إسرائيل

هبة بريس _ الرباط

شاركت سبعة أفلام لأربعة مخرجين، من تمويل مغربي – أوروبيّ مشترك والتي تضم نخبة من الفنانين المغاربة في مهرجان “حيفا السينمائي الدولي” ضمن دورته الـ38

ونظمت العروض بحضور كل من المخرجين المغاربة ياسمين بنكيران عن فلمها “ملكات” (2022)، وعلي زاوا عن فيلم “يا خيل الله” (2013)، ونبيل عيوش بفيلم “أمير الشوارع” (2000)، وأفلام “القفطان الأزرق” (2022) و”آية والبحر” (2019) و”آدم” (2019) لمريم التوزاني، زوجة نبيل عيّوش، إلى جانب “روك القصبة” (2013) لليلى المراكشي.

وشكلت الأفلام المغربية الثقل الدّولي للمهرجان الذي طالما عانى من تجنّب السينمائيين العالميين لإدراج أفلامهم فيه

ويمنح المهرجان جوائز لأفضل فيلم إسرائيلي طويل وأفضل وثائقي إسرائيلي، بالإضافة إلى ما يسمى مسابقة “الكرمل” للأفلام الدوليّة

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