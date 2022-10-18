“أطر وكالة”بفاس يطالبون بإخراج قانون المستخدمين الى حيز التفعيل

ع.محياوي- هبة بريس

علمت “هبة بريس ” من مصادر متطابقة ان أطر ومستخدمي وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس المعروف اختصارا ب”أدير- ADER-FES” يطالبون السلطات الوصية بإخراج قانون المستخدين بالوكالة الى حيز التفعيل والذي قالوا انه مركون في رفوف الادارات الوصية علما وأن العديد من اطر ومستخدمي الوكالة لم يأخذوا الى حدود الان حقوقهم المرتبطة بمتأخرات التقاعد عن سنوات 1991-2002.

ووجب التذكير بأن وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس تعد شركة مساهمة أسستها الدولة سنة 1989 لإنجاز وتنفيذ برامج إنقاذ مدينة فاس.

لكن رغم هذا الدور المهم لم ترصد لها الدولة الإمكانيات المالية اللازمة مع العلم أنها تضطلع باختصاصات عمومية واجتماعية ليست حتما ذات مردودية مالية، كما أن الوكالة اشتغلت مند إنشائها بدون قانون أساسي للمستخدمين بحيث كانوا يتقاضون تسبيقات عن الأجور منذ 1991 إلى غاية مارس 2002 تاريخ دخول قانون المستخدمين حيز التطبيق وبقيت متأخرات أجورهم للسنوات السالفة رهينة بوجود السيولة المالية حتى سنة 2014 حيث تم تسديد الديون دون اقتطاع واجب التقاعد (حصة المشغل وحصة الأجير) للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR, وقد حاولت الوكالة سنة 2019 في مقترح للمجلس الاداري لقضاء الحصتين دون جدوى. كما أعدت تحيين لقانون المستخدمين 1990 المتجاوز دون نتيجة.

وقد تم تحيين قوانين عدة لمؤسسات وطنية حديثة العهد. لذا نسائل الجهات المسؤولة عن الإجراءات العاجلة لتمكين المستخدمين من قانون يحفظ لهم كرامتهم. وجعل هذه الوكالة نواة للاستفادة من تجربتها وخبرتها في إطار الجهوية الموسعة وكذا بالنسبة لباقي المدن العتيقة بالمغرب.

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