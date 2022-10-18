كسوف جزئي للشمس تشهده البلدان العربية

هبة بريس

أعلن مركز الفلك الدولي، الثلاثاء، أن الدول العربية، ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر، سوف تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس في الخامس والعشرين من أكتوبر الحالي.

وأوضح مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيانٍ أنه بالإمكان مشاهدة الكسوف في معظم أوروبا وشمال شرق إفريقيا وغرب آسيا ووسط.

ولفت إلى أن الكسوف يبدأ دائمًا للدول العربية من المناطق الغربية قبل أن ينتقل تدريجيًا باتجاه الشرق، وبالنسبة للكرة الأرضية فإن الكسوف يبدأ من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلندا في الساعة 8:58 صباحًا بتوقيت غرينتش.

وتابع “ثم ينتقل تدريجيًا إلى شمال إفريقيا ثم إلى غرب آسيا، ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهراً بتوقيت غرينتش في وسط بحر العرب”، مؤكدا أن أعلى نسبة للكسوف سوف تكون في روسيا بنسبة 86%”.

ونوه عودة إلى أن أعلى نسبة للكسوف سوف تكون من نصيب شمالي العراق، تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية، وبعد ذلك ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية، ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي

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