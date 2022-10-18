شركة “لافارج” تعترف بدفع “تبرعات” لتنظيمات إرهابية
هبة بريس _ وكالات
أعلنت شركة لافارج للأسمنت الفرنسية، الثلاثاء، أنها أقرت بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى مجموعات إرهابية منها تنظيم داعش ما بين أغسطس 2013 وحتى أكتوبر 2014.
وقالت لافارج، التي استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية، في عام 2015، إنها ستسدّد غرامة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية لمساعدتها تنظيم داعش وجبهة النصرة خلال الحرب في سوريا.
ووفقا لوثائق المحكمة في الولايات المتحدة، خططت شركة لافارج الفرنسية والشركة الفرعية لها في سوريا “LCS” لدفع أموال للجماعتين الإرهابيتين مقابل الحصول على إذن لتشغيل مصنع للأسمنت في سوريا من 2013 إلى 2014.
وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن هذا الاتفاق شركتها الفرعية في سوريا “LCS” من الحصول على ما يقرب من 70.3 مليون دولار من العائدات
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13 تعليقات
ومن صنع الارهاب من غيرهم ليس في سوريا.بل حتى داخل افريقيا التي عانت ولا زالت تعاني من الارهاب.من اجل استغلال ثرواتها بالمجان.
نطالب من الدولة المغربية مقاضاة الشركة او طردها من ارضنا
وماذا عن تعويض باقي الدول؟!
الغرامة تدفع للضحايا والمتضررين
الغرب وامريكا كلهم داعش
ولماذا تدفعها لامريكا بالتحديد
من يدعم الإرهاب الغرامة شيء ضئيل بحقه
داعش صناعه غربيه ليحارب الإسلام بإسمها
فرنسا هي من تدعم الإرهاب
يعني الضحايا القتلى من الدول العربية وامول الغرامة تستفيد منهم امريكا صانعة داعش نفسه غريب هذا العالم
تمويل عالمي لداعش تحت الوصاية الامريكية
فرنسا تدعم الارهاب
داعش صناعة امريكية و تمويل غربي باعترافهم