شركة “لافارج” تعترف بدفع “تبرعات” لتنظيمات إرهابية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت شركة لافارج للأسمنت الفرنسية، الثلاثاء، أنها أقرت بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى مجموعات إرهابية منها تنظيم داعش ما بين أغسطس 2013 وحتى أكتوبر 2014.

وقالت لافارج، التي استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية، في عام 2015، إنها ستسدّد غرامة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية لمساعدتها تنظيم داعش وجبهة النصرة خلال الحرب في سوريا.

ووفقا لوثائق المحكمة في الولايات المتحدة، خططت شركة لافارج الفرنسية والشركة الفرعية لها في سوريا “LCS” لدفع أموال للجماعتين الإرهابيتين مقابل الحصول على إذن لتشغيل مصنع للأسمنت في سوريا من 2013 إلى 2014.

وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن هذا الاتفاق شركتها الفرعية في سوريا “LCS” من الحصول على ما يقرب من 70.3 مليون دولار من العائدات

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0