“بغيت حياتك” على القناة الثانية ابتداء من هذا التاريخ

2022-10-18 / 17:24
نجلاء مزيان

يقدم كل من المخرج شوقي العوفير، سامية اقريو، ونورا الصقلي عملا جديدا، عبارة عن سلسلة بعنوان ”بغيت حياتك” ينسج من خلاله مبدع مسلسل ” باب البحر لمشاهدي القناة الثانية عملا مليئا بالأحداث المشوقة.

و تدور أحداث السلسلة حول مصائر متشابكة، تلك المتعلقة بسهام ووفاء وبسمة، وهي شخصيات ماكرة وانتهازية لا يمكن أن تمر دون أن تلفت الانتباه بسبب قصصها وميولاتها المرضية.

العمل الذي ستعرضه القناة الثانية، انطلاقا من 27 أكتوبر، وسيبث كل خميس، يتضمن ثلاث قصص قاسمها المشترك : سرقة سعادة الآخرين ، حيث سيشارك فيه نخبة من الممثلين أبرزهم: مريم الزعيمي، كريمة غيث، عزيز حطاب، هند السعديدي، عبد الله ديدان، سامية أقريو،  نورا صقلي، سلوى زهران، سانديا تاج الدين، ناصر أقباب…

ويشار أن “بغيت حياتك” هو عمل درامي إجتماعي من ثلاثون حلقة، و هو من إخراج شوقي العوفي، سيناريو كل من سامية أقريو، نورا الصقلي، جواد لحلو و منتج منفد “عليان للإنتاج”.

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