انخفاض أسعار النفط عالميا وخام “برنت” أقل من 90 دولارا للبرميل

هبة بريس - وكالا

أفادت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة “برنت”، لأقل من 90 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر.

ووفقا لبيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 17:22 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر لبرميل النفط ماركة “برنت” 89.92 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 1.83%، وعقود ديسمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.38% إلى 82.41 دولارا.

وسجلت أسعار النفط، في وقت سابق، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.

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