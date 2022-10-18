المحامي كروط : “طوطو أخل بالحياء العام والتجيني حارب المنكر”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في ندوة صحفية ، أكد المحامي ” محمد الحسني كروط ” ان مغني الراب ” طوطو” قد أخل بالحياء العام في مهرجان حضره الآلاف من الشباب ، وشجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإستهلاكه المخدرات وهذا في حد ذاته جرائم يعاقب عليها القانون .

وأكد المحامي ” كروط ” أن الصحافي التيجيني أخد بالحديت الشريف ” من رأى منكم منكرا فاليغيره بيده او لسانه او قلبه وذلك أضعف الايمان ” وقدم شكاية في الموضوع ضد المغني ” طوطو” الصحافي التجيني ضد المغني “طوطو” الذي ضرب عرض الحائط بالأخلاق العامة، وكلامه دخل بيوت الناس .

وأضاف المحامي، أن القانون الجنائي المغربي يعاقب كل من أخل بالحياء الحياء العلني حسب الفصل 483 من القانون الجنائي.

وأشار ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية، أن مغني الراب ” طوطو” قد اعترف بتناوله للمخدرات والخمور هذا يشكل إقرار بإستهلاكها وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بحسب قوله الذي استرسله بسؤال عريض ..هل وصل بنا الوضع الى التطبيع مع الجرائم؟؟ .

مضيفا أن المادة 4 من الظهير الشريف لسنة 74 يشير نصه أن” كل من حرض بأي وسيلة من الوسائل على ارتكاب جرائم يعاقب عليها طبقا للقانون ” وطوطو جهر يتناوله الحشيش والتطبيع وتحريض المراهقين على المخدرات .

المحامي كروط اتهم ” طوطو ” بحسب نص شكاية الصحافي التيجيني بالتحريض على تناول المخدرات وهي جريمة ضد الصحة العامة و محاولة من مغني الراب الى تخريب أخلاق المراهقين، مضيفا أن قوانين مجموعة من الدول تعاقب على هذا الفعل .

واسترسل معتبرا أن ما وقع في منصة المهرجان من كلام ” ساقط ” تعاقب عليه المادة 54 التي تؤكد أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية الأطفال.

وأكد المحامي، خلال الندوة الصحفية التي تأخر عن حضورها الصحافي التيجيني ، أن كل ما وقع وسمعه المغاربة كبيرا وصغيرا جاء تحت دريعة غطاء الفن ، متسائلا هل الفن يشجع على الاجرام ؟؟.

مؤكدا أمام وسائل الإعلام أن الفن تربية وليس ما يطبع مع الجريمة ، وان الصحافي التيجيني تسائل لماذا يصرف المال العام على مثل هؤلاء، وهو سؤال مشروع ، كما أن القانون الجنائي يعاقب من استهلك المخدرات ولا يعاقب من جهر أمام الناس بإستهلاكه لها، مضيفا ان مغني الراب لم يكتفي بما ارتكبه في خشبة المهرجان بل زاد بتهديد الصحافي في سلامته الجسدية وهذا بحد ذاته يعاقب عليه القانون .

وكان الرأي العام قد إستنكر تصرفات مغني الراب حول اقواله المخلة بالحياء العام، كما تبعا لذلك وجهت فرق برلمانية اسئلة الى وزارة الثقافة حول موقفها مما وقع في خشبات مهرجان بالعاصمة الرباط عاصمة الثقافة وكذلك بمدن أخرى احتضنت نفس المغني بنفس الاسلوب .

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