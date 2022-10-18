كورونا المغرب
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كورونا بالمغرب.. تسجيل 33 إصابة جديدة

2022-10-18 / 15:57
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 17 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و833 ألف و700 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و407 آلاف و561 شخصا، مقابل 24 مليون و909 آلاف و767 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 52 ألف و125 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و265 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و834 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (12)، والدار البيضاء سطات (18) ومراكش آسفي (1) والشرق (1) وفاس مكناس (1) .

وفي ما يتعلق بالوفيات، يقول المصدر ذاته، فإن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليبلغ إجمالي الوفيات 16 ألف و280 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 151 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالة واحدة.

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