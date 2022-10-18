ارتفاع أسعار المحروقات.. الPPS يتنقد “تجاهل الحكومة”
سجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مواصلة أسعار المحروقات لارتفاعها المطرد، وبلوغها أرقاماً قياسية، مع ما يؤدي إليه ذلك من انعكاساتٍ تزيد في تعقيد أوضاع المقاولات، وتُفاقِم من تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
واعتبر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن هذه الزيادات المتواترة في أسعار البنزين والغازوال، تحديداً، تُقابِلُها الحكومةُ بالتجاهل التام، وبالرفض المنهجي لكل النداءات والاقتراحات الرامية إلى التخفيف من وطأة هذا الغلاء، سواء من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، أو عبر دفع شركات التوزيع نحو خفض هوامش أرباحها الفاحشة، أو الرفع من نسبة تضريب هذه الأرباح، أو كذلك من خلال إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بالنظر إلى أدوارها الأساسية في التخزين والتكرير.
وفي سياق متصل، تطرق المكتب السياسي إلى مشروع قانون مالية سنة 2023 المُرتقب تقديمه من طرف الحكومة في غضون الأيام المقبلة.
وأعرب المكتب، عن تطلعه إلى أن تعمل الحكومةُ على عرضِ مشروع قانونٍ مالي يستجيب للانتظارات العريضة لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية، ويستحضر الحاجة الماسة إلى الشروع في مباشرة الإصلاحات الأساسية، ولا سيما منها تلك الواردة في وثيقة النموذج التنموي الذي اتخذتها الحكومةُ مرجعاً لها.
كما عبر المكتبُ السياسي عن أمله في ألاَّ تُخطئ الحكومة موعدها مع فرصة تقديم قانونٍ مالي يكون في مستوى الجواب على الصعوبات والتحديات الراهنة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا، ويكون حاملاً لإجراءاتٍ ملموسة من شأنها تمتين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة بالنسبة للشرائح المستضعفة والطبقة المتوسطة.
10 تعليقات
كل كلامكم صورة أمام الرأي العام العالمي فقط والحقيقة تخفونها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ملف ارتفاع أسعار المحروقات لم ينتهي مادام لم تكن هناك مصداقية وشفافية ومحاسبة في الميزانيات الكل يلهب وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
ارتفاع اسعار المحروقات يؤجج الغضب المواطن المغربي البسيط والحكومة لحد الآن لم تحرك ساكنا..
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عاد ملف ارتفاع أسعار المحروقات من جديد والحكومة لاتبالي ؛ والمواطن البسيط هو من يؤدي الثمن…
يجب على جميع محطات الوقود باخضاعهم الى إضراب وطني شامل جميع المحطات حتى تجد الحكومة حلا مناسبا يرضي الجميع..
يجب على الحكومة الجلوس الى طاولة الحوار في مفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة؛ وحدث ولا حرج…
هذا منكر في حق المواطن المغربي البسيط حيث عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا مهولا في محطات التوزيع وهذا ما جعل الجامعة الوطنية لارباب وتجار بتهامها في تجاهل الحكومة واغلاق باب الحوار أمام المهنين واقصائهم …والفاهم يفهم…
موضوع ملف ارتفاع أسعار المحروقات لم ينتهي موضوعه مثله كمثل موضوع كورونا هههههههه
لماذا غياب اعضاء الحكومة عن الجلسات العامة بماذا تفسرون ذالك ؟؟؟ على ما اعتقد هروب الحكومة من المناقشة والأجوبة الصريحة في ملف ارتفاع أسعار المحروقات…
الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه الحكومة تهرب وتترك المواطن يؤذي الثمن ولا يهمها الامر سوى مصلحتها فوق كل شيء وحسبنا آلله ونعم الوكيل.