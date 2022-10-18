تطورات في قضية ” رفض مستشفى خريبكة وبني ملال لسيدة حامل

2022-10-18 / 13:35
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هبة بريس - خريبكة

علمت هبة بريس أن السيدة الحامل والتي كانت الجريدة قد تطرقت الى موضوعها تحت عنوان ” خطير مستشفى خريبكة وبني ملال يرفضان سيدة حامل قد وضعت جنينها صباح اليوم الثلاثاء .

وقال مسؤول إداري بمستشفى خريبكة إن السيدة خضعت لولادة قيصرية كللت بالنجاح مفيدا أن ” تأخر إجراء العملية القيصرية كان ” حاسما ” .

وأضاف ذات المسؤول أن بقاء السيدة لمدة 09 أيام كاملة يفنذ ما سمي “تقصيرا ” من لدن المستشفى الإقليمي لخريبكة ومستشفى بني ملال ”

وأوضح ذات المسؤول في اتصال هاتفي بهبة بريس أن ” كل المزاعم ” التي صبت في رافد ” الإهمال والتقصير ” كانت ” مجانية ومجانبة للحقيقة ”

يأتي هذا التوضيح ردا على مقال تحت عنوان ” خطير.. مستشفى خريبكة وبني ملال يرفضان سيدة حامل” تطرقنا فيه إلى معاناة سيدة حامل دخلت مستشفى خريبكة ليلا فحولت إلى مستشفى بني ملال .

وبناء على تصريحات عائلة السيدة الحامل في اتصالات هاتفية بهبة بريس من بني ملال ؛ قاربنا هذا الموضوع الذي غيب فيه جزء من الحقيقة وعليه نقدم ” الإعتذار ” لكل الأطقم الطبية والإدارية و ننوه بتحرك آليات الوزارة التي سارعت في التجاوب مع حالة السيدة المعنية بالمقال أعلاه .

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