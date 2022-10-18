لجنة التأديب بجامعة الكرة تسلط عقوبات على الفتح الرياضي و اتحاد طنجة

هبة بريس ـ رياضة

على إثر الأحداث التي عرفتها المباراة التي جمعت يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 بين فريقي اتحاد الفتح الرياضي واتحاد طنجة، برسم الجولة السادسة من البطولة الاحترافية، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت القرارات التالية:

–معاقبة فريق اتحاد طنجة بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور مع منع تنقلهم لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما لإلقاء جماهيره للحجارة داخل الملعب، واقتحامهم أرضية ملعب مما أدى إلى توقيف اللقاء لمدة 11 دقيقة ، بناء على المواد 105 و36 و76 من مدونة التأديب.

–تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى إلى توقيف المباراة لمدة دقيقتين، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

–إلزام فريق اتحاد طنجة إصلاح الأضرار التي تسبب بها مشجعوه بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط.

–تغريم بادو الزاكي، مبلغ 20 ألف درهما لعدم حضوره الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، بناء على الدورية الموجهة للفرق تحت رقم 938.

–توقيف إسماعيل العلمي، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراة واحدة بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

–تغريم فريق الفتح الرياضي مبلغ 20 ألف درهما لسوء التنظيم وذلك بناء على المادة 22 من قانون المسابقات.

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