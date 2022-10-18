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قرعة كأس الكاف.. ممثلا المغرب يتعرفان على منافسيهم

2022-10-18 / 13:17
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هبة بريس

وضعت قرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لموسم 2022-2023 ، التي جرت اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، ممثلي كرة القدم المغربية ، نهضة بركان والجيش الملكي ، على التوالي في مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي ، ودجوليبا المالي.

وستقام مواجهات الدور التمهيدي الثاني الإضافي ، يوم 2 نونبر ذهابا وتجرى مباريات الإياب يوم 9 من الشهر نفسه. وتجمع هذه المواجهات بين الـ 16 ناديا المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني للمسابقة ، والـ 16 فريقا التي ودعت الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الفريق العسكري المغربي للدور التمهيدي الثاني الإضافي بعد تغلبه على فريق أشانتي غولدن الغيني بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ، فيما بلغ نهضة بركان الدور ذاته على حساب فريق كوارا يونايتد النيجيري، بعدما خسر ذهابا في نيجيريا بنتيجة 1-3 ، ثم انتصر إيابا في المغرب بنتيجة 2-0.

ويعد نهضة بركان حامل لقب كأس الكونفدرالية ، بعد تتويجه بالبطولة في الموسم الماضي عقب الفوز في النهائي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بركلات الترجيح. وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

نهضة بركان (حامل اللقب) – الاتحاد المنستيري التونسي

الجيش الملكي – دجوليبا المالي

بيراميدز المصري – نيجليك بطل النيجر

فيوتشر المصري – بريميرو أوجستو الأنغولي

الصفاقسي التونسي – أسكو دوكارا الطوغولي

الإفريقي التونسي – يانج أفريكانز التنزاني

النصر الليبي – ريفرز يونايتد النيجيري

الأخضر الليبي – بلاتو النيجيري

اتحاد الجزائر الجزائري – كيب تاون الجنوب إفريقي

ديابل نوار الكونغولي – لاباس بطل سيشل

موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو – فلامبو البوروندي

سانت إيلوي لوبوبو من جمهورية الكونغو – (الخاسر من لقاء رويال كاديوجو البوركيني وفيتا كلوب الكونغولي)

ريال باماكو المالي – ريال ليوباردز إيسواتيني

جاجنوا الإيفواري – أسيك الإيفواري

رويال ايه ام الجنوب إفريقي – مازيمبي الكونغولي

مارومو جالنتس الجنوب إفريقي – أهلي طرابلس الليبي

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