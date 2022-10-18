قرعة كأس الكاف.. ممثلا المغرب يتعرفان على منافسيهم
وضعت قرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لموسم 2022-2023 ، التي جرت اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، ممثلي كرة القدم المغربية ، نهضة بركان والجيش الملكي ، على التوالي في مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي ، ودجوليبا المالي.
وستقام مواجهات الدور التمهيدي الثاني الإضافي ، يوم 2 نونبر ذهابا وتجرى مباريات الإياب يوم 9 من الشهر نفسه. وتجمع هذه المواجهات بين الـ 16 ناديا المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني للمسابقة ، والـ 16 فريقا التي ودعت الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتأهل الفريق العسكري المغربي للدور التمهيدي الثاني الإضافي بعد تغلبه على فريق أشانتي غولدن الغيني بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ، فيما بلغ نهضة بركان الدور ذاته على حساب فريق كوارا يونايتد النيجيري، بعدما خسر ذهابا في نيجيريا بنتيجة 1-3 ، ثم انتصر إيابا في المغرب بنتيجة 2-0.
ويعد نهضة بركان حامل لقب كأس الكونفدرالية ، بعد تتويجه بالبطولة في الموسم الماضي عقب الفوز في النهائي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بركلات الترجيح. وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
نهضة بركان (حامل اللقب) – الاتحاد المنستيري التونسي
الجيش الملكي – دجوليبا المالي
بيراميدز المصري – نيجليك بطل النيجر
فيوتشر المصري – بريميرو أوجستو الأنغولي
الصفاقسي التونسي – أسكو دوكارا الطوغولي
الإفريقي التونسي – يانج أفريكانز التنزاني
النصر الليبي – ريفرز يونايتد النيجيري
الأخضر الليبي – بلاتو النيجيري
اتحاد الجزائر الجزائري – كيب تاون الجنوب إفريقي
ديابل نوار الكونغولي – لاباس بطل سيشل
موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو – فلامبو البوروندي
سانت إيلوي لوبوبو من جمهورية الكونغو – (الخاسر من لقاء رويال كاديوجو البوركيني وفيتا كلوب الكونغولي)
ريال باماكو المالي – ريال ليوباردز إيسواتيني
جاجنوا الإيفواري – أسيك الإيفواري
رويال ايه ام الجنوب إفريقي – مازيمبي الكونغولي
مارومو جالنتس الجنوب إفريقي – أهلي طرابلس الليبي