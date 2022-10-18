صورة تعبيرية

ألحق خسائر بمقهى واعتدى على صاحبها.. إيقاف شخص بالبيضاء

2022-10-18 / 13:14
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح والهجوم على ملك الغير وإلحاق خسائر مادية به.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شكاية مالك مقهى بمنطقة سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء، تعرض للعنف المقرون بإلحاق خسائر مادية بمشتملات هذه المقهى من قبل المشتبه فيه، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل توقيفه صباح اليوم الثلاثاء في عملية شاركت فيها عناصر فرقة مكافحة العصابات بالدار البيضاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه

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