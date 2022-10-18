بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي سيعزف عن فرض سقف على سعر الغاز

هبة بريس - وكالات

ذكرت وكالة “بلومبرغ”، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن فرض سقف على أسعار الغاز المورد إلى دول الاتحاد، وسط خلافات سياسية ومخاوف بشأن أمن الإمدادات.

ووفقا لمسودة وثيقة أطلعت عليها وكالة “بلومبرغ” فإن المفوضية الأوروبية تخطط اليوم لاقتراح تدابير لتجنب ارتفاع الأسعار واستخدام القوة الشرائية المشتركة للاتحاد الأوروبي كأداة في المفاوضات مع موردي الغاز العالميين.

وقالت الوكالة: “يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة طوارئ جديدة لمعالجة أزمة الطاقة ويراهن على خطوات لتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، لكن الكتلة (الاتحاد الأوروبي) ستمتنع عن فرض سقف على أسعار الغاز وسط الخلافات السياسية والمخاوف بشأن أمن العرض”.

وأضافت، أن المفوضية الأوروبية تريد إطلاق مؤشر أسعار جديد للغاز الطبيعي المسال مما سيساعد على “عكس واقع الطاقة في المنطقة بشكل أفضل بعد توقف إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا”.

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