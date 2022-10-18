أخنوش يستقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية

2022-10-18 / 11:55
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هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالرباط، السيد فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المكلف بالاتفاق الأخضر، الذي يقوم بزيارة إلى الرباط يومي 18 و19 أكتوبر لتوقيع الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن الطاقة والمناخ والبيئة.

وشكل اللقاء مناسبة للتباحث وتبادل وجهات النظر حول تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أهمية خاصة.

واعتبر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن تفعيل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيمكن من استثمار كافة الفرص التي يتيحها على صعيد الأمن الطاقي، والهيدروجين الأخضر، والربط البيني، وخط أنابيب الغاز الرابط بين أوروبا والمغرب ونيجيريا، مشيرا إلى أهمية هذه الشراكة في الدفع قدماً بانتقالهما الطاقي والحفاظ على البيئة وتحفيز الاقتصاد ‏الأخضر. ‏

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار الشراكة الخضراء، التي تعد الأولى من نوعها التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع دولة شريكة، حيث ساهمت في إعطاء دينامية إيجابية للعلاقات الثنائية، والصمود أمام التحديات التي فرضها الوضع الدولي الصعب. هذا وسبق للجانبين أن أعلنا عزمهما إقامة هذه الشراكة في يونيو 2021 لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة تغير المناخ.

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