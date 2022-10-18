بمبلغ 485 مليون درهم.. بناء كلية الطب والصيدلة ببني ملال

هبة بريس

جرى، أمس الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة تهم تفعيل مشروع بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة ببني ملال، وذلك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، وجامعة السلطان مولاي سليمان.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، ووالي جهة بني ملال-خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، الخطيب الهبيل، ورئيس مجلس الجهة، عادل بركات، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، نبيل حمينة، تمويل بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة ببني ملال بغية تحسين مستوى التعليم العالي في الجهة، والعرض الصحي لفائدة ساكنة الجهة، وكذا وضع منصة للبحث في مجال الصحة.

كما تهدف هذه الاتفاقية، التي رصد لها مبلغ 485 مليون درهم، إلى تحسين مؤشرات الولوج للصحة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.

كما وقع الأطراف الأربعة على اتفاقية إطار لإنجاز مشاريع في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم العالي في الجهة، وخلق فضاء للبحث والابتكار في مختلف المجالات والتخصصات، وتسهيل الولوج للمعلومة لفائدة الباحثين والطلبة، وتوفير منصة للبحث العلمي والأدبي، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وتحسين الخدمات الصحية لساكنة الجهة من خلال خلق كلية للطب والصيدلة ومركز استشفائي جامعي.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز ميراوي، أن الأمر يتعلق بلحظة تاريخية تتميز بخلق لأول مرة في التاريخ، كلية للطب على مستوى الجهة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعزز العرض الصحي في الجهة وسيمكن من تكوين أطباء من الجيل الجديد وفقا للنموذج التنموي الجديد للمملكة.

وشدد الوزير على أهمية الرأسمال البشري كمصدر للثروة في الجهة، مبرزا أهمية إنشاء وتفعيل مثل هذه البنيات المبتكرة على النحو الأمثل بالجهة.

وأكد في هذا السياق، أن الجهوية المتقدمة التي ينشدها الملك محمد السادس تشكل حجر الزاوية في أجرأة المشاريع المهيكلة التي تهدف إلى النهوض بتعليم ذي جودة، منوها بانخراط كافة الفاعلين في إنجاح المناظرات الجهوية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأضاف أن تكوين جيل من الباحثين القادرين على تسخير مهاراتهم خدمة للبلاد، يعتمد على إنشاء جامعات مبتكرة وأقطاب جامعية ذات جودة عالية جدا.

وشدد ميراوي على أن من شأن إحداث كلية الطب والصيدلة، ومركز استشفائي جامعي ببني ملال، أن يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجهة، ومواكبة الورش الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية.

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