مؤجلات حارقة بالبطولة المغربية و قطبي البيضاء في آخر الرسميات قبل الديربي

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق عشية اليوم صافرة المباريات المؤجلة برسم الجولة الخامسة من الدوري المغربي و هي المباريات المؤجلة التي ستشهد نزالات قوية و حارقة بين الأندية الكبيرة.

و ستنطلق هاته المباريات بلقاء نهضة بركان و المغرب التطواني عشية اليوم بداية من الساعة السادسة و الربع، يليها لقاء الجيش الملكي و أولمبيك أسفي في الثامنة و النصف ليلا.

أما أندية البيضاء التي تستعد للديربي المبرمج يوم الأحد القادم، فستخوض آخر النزالات الرسمية قبل الموعد المنتظر، حيث سيحل غدا الوداد الرياضي ضيفا ثقيلا على اتحاد طنجة بداية من السادسة و الربع.

و تختم اللقاءات المؤجلة يوم غد بقمة الرجاء الرياضي و حسنية أكادير التي سيحتضنها مركب محمد الخامس انطلاقا من الثامنة و النصف ليلا.

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