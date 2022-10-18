أستراليا تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.

ونشرت الحكومة الأسترالية بيانا، أكدت فيه أنها تظل ثابتة على موقفها السابق، بأن “القدس قضية نهائية في الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب حسمها عبر المفاوضات بين الطرفين”.

وأضافت أنها قررت عكس قرار الحكومة السابقة بقيادة سكوت موريسون، وألغت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مضيفة أن “السفارة الأسترالية كانت وستظل دائمًا في تل أبيب”.

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