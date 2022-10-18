بنك المغرب: انخفاض الدرهم مقابل الدولار بـ 3.42%

هبة بريس

أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 3.42 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 1.25 في المئة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري غشت وشتنبر 2022.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ما يتعلق بعمليات المناقصة بالعملة الصعبة لبنك المغرب مع البنوك، فإنه لم يتم إجراء أي عملية منذ دجنبر 2021.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ حجم تبادل العملات مقابل الدرهم 15.1 مليار درهم في غشت 2022، أي بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.

أما في ما يتعلق بمعاملات البنوك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها 36.4 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا و30.6 مليار درهم للمشتريات الآجلة، مقابل 26.6 مليار درهم و12.9 مليار درهم على التوالي قبل سنة.

وهمت المبيعات مبلغ 43.5 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدا و6.5 مليار درهم للعمليات الآجلة، بعد 29.8 مليار درهم و1.5 مليار درهم على التوالي.

وفي ظل هذه الظروف، بلغ الوضع الصافي للصرف لدى البنوك 107 ملايين درهم عند متم غشت، مقابل عجز بلغ 6.2 مليار درهم عند متم يوليوز.

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