قرار أوبك.. بوريطة: “نقف مع السعودية بشكل تام”

هبة بريس

أعلنت المملكة المغربية عن وقوفها التام مع السعودية، في قرارتها الداخلية والخارجية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الخارجية، ناصر بوريطة، في تصريحات صحفية على هامش زيارة يجريها إلى السعودية: “نؤكد وقوفنا مع المملكة فيما يخص قراراتها بشأن الطاقة”.

وشدد بوريطة على دعم الرباط للرياض في إجراءاتها التي تحفظ مصالحها وأمنها واستقرارها وأمن واستقرار أسواق الطاقة.

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