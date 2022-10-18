قرار أوبك.. بوريطة: “نقف مع السعودية بشكل تام”
هبة بريس
أعلنت المملكة المغربية عن وقوفها التام مع السعودية، في قرارتها الداخلية والخارجية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الخارجية، ناصر بوريطة، في تصريحات صحفية على هامش زيارة يجريها إلى السعودية: “نؤكد وقوفنا مع المملكة فيما يخص قراراتها بشأن الطاقة”.
وشدد بوريطة على دعم الرباط للرياض في إجراءاتها التي تحفظ مصالحها وأمنها واستقرارها وأمن واستقرار أسواق الطاقة.
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تربطنا علاقة متينة وقوية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة مع المملكة العربية السعودية.
كل ما تخذته السعودية من قرارات في سياستها الخارجية والتعاون مع المغرب فهي قرارات صائبة وناجحة بسيادتها وسياستها الاستراتجية وليس كقرارات رئيس الحكومة السيد اخنوش الذي يأخذ القرارات في منتصف الليل بيوم الخميس هههههههههههه.
تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية من أجل سلامة البلاد واسقراره امنيا سيعطي خطوة إيجابية ومقبولة لدى الدول العربية استراتجية ودينامية فريدة من نوعها.
زيارة السيد بوريطة للسعودية ستندرج في إطار العلاقة الأخوية والتواصل المستمر بين البلدين التي تجمع المغرب والمملكة العربية السعودية عبر التاريخ…
العلاقة الأخوية الصادقة المتينة والمشاعر القوية التي تربط بينهما بقيادة البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المغرب هذآ افتخار لنا عاش ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه بكرامة وسيادة واستقرار..
هذه العلاقة بين المغرب والمملكة العربية السعودية ستعطي مفعولها للنهوض في مجال الطاقة وستسير على أساس رئية دينامية ناجحة وتعزيز التعاون وتطويره وخطوة دينامية إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية..
كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من قرارات في سياستها الخارجية فإنها تسير في الطريق الصحيح التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع بينهما ولاسيما مجال الطاقة..
بمجهوداتهما الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة الأمن والأمان والاستقرار بها باذن الله سيحاربنا الإرهاب والتطرف بكل اشكاله ..
للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية يجب محاربة الإرهاب والتطرف حتى نعيش في أمن وامان..