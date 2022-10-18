طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، استمرار طقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الشمالية والوسطى، شرق الأقاليم الصحراوية وكذلك بشمال شرق البلاد.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وكذلك بسواحل البحر الأبيض المتوسط، كما يرتقب تناثر الغبار محليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، داخل الأقاليم الصحراوية وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وبسواحل البحر الأبيض المتوسط. وستكون ما بين 20 و24 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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