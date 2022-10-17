أكادير : إختفاء شخص في ظروف مجهولة وسط شاطئ 26

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إختفى عشية اليوم الاثنين 17 اكتوبر الجاري، شخص في الثلاثنيات من عمره وسط ساحل البحر، بعدما كان يمارس رياضة ” جيت سكي” في ملكيته.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن مصالح الوقاية المدنية والدرك البحري، لا يزالون في البحث عن جثة الهالك، وفرضية تعرضه لحادث واردة، بعدما لم يكن وقت دخوله للشاطئ بدون سترة واقية من الغرق، قد تكون سببا في غرقه بالساحل.

حادث يكشف عدم وجود أي مراقبة وتتبع من حراس الشاطئ، بعد مغادرتهم للشواطئ مع انتهاء فصل الصيف، مما يستوجب من الوقاية المدنية وضع حراس دائمين خصوصا بالشواطئ التي تعرف ممارسين للرياضات المائية.

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