الهزائم المتتالية تعجل بفسخ عقد الزاكي مع اتحاد طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

قرر المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة، فسخ العقد بشكل مع الاطار الوطني بادو الزاكي وذلك بعد سلسلة الهزائم المتتالية التي جعلت اتحاد طنجة يتذيل ترتيب القسم الوطني الممتاز .

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم فسخ عقد بادو الزاكي بشكل حبي وبالتراضي نظرا للنتائج السلبية التي حققها الفريق، آخرها الهزيمة امام فريق الفتح الرباطي .

وكان منتظرا فسخ عقد بادو الزاكي مع فارس البوغاز بعد السخط الجماهيري الذي رافق سلسلة الهزائم من بداية البطولة الوطنية

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