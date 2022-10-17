الهزائم المتتالية تعجل بفسخ عقد الزاكي مع اتحاد طنجة

2022-10-17 / 23:24
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هبة بريس – مكتب طنجة

قرر المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة، فسخ العقد بشكل مع الاطار الوطني بادو الزاكي وذلك بعد سلسلة الهزائم المتتالية التي جعلت اتحاد طنجة يتذيل ترتيب القسم الوطني الممتاز .

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم فسخ عقد بادو الزاكي بشكل حبي وبالتراضي نظرا للنتائج السلبية التي حققها الفريق، آخرها الهزيمة امام فريق الفتح الرباطي .

وكان منتظرا فسخ عقد بادو الزاكي مع فارس البوغاز بعد السخط الجماهيري الذي رافق سلسلة الهزائم من بداية البطولة الوطنية

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‫10 تعليقات

  4. الزاكي يرفض الرحيل ويعد أنصار اتحاد طنجة بتكوين فريق سيتألق في القسم الثاني

  6. المشكل ماشي فلمدرب المشكيل فلاعبين بدون مستوى لاعبين الهواة ولي تعاقد معاهوم خسو يتحمل المسؤولية ديالو

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