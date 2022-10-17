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فاس.. إيقاف أشخاص ضمنهم سيدة بتهمة النصب والاحتيال

2022-10-17 / 22:22
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ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و58 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة فاس، على خلفية تورطهم في تعريض مجموعة من الضحايا للنصب، عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تهجيرهم للعمل في بعض الدول العربية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.

وقد أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة من الإيصالات المثبتة لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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‫5 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله و نعم الوكيل الله يسترنا

  3. داك المبالغ المالية لي كيقدموها باش يهاجرو كون دارو بيها شي مشروع صغير وطوروه

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