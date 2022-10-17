تارودانت : إنتخاب ” الماسي” كاتبا إقليميا لحزب ” الجرار “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفر المؤتمر الإقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة ، يوم أمس الأحد ، عن انتخاب ” كبور الماسي” كاتبا إقليميا للحزب بتارودانت .

المؤتمر ترأسه حميد وهبي الكاتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، وعدد من البرلمانيين وممثلي عن جماعات ترابية وغرف مهنية، تم التأكيد خلاله على العمل على أهم القضايا التنموية بالاقليم، والانصات للمواطنين والانكباب على حل الاشكاليات البنوية التي تخص إقليم تارودانت.

يشار أن “كبور الماسي” من أقدم السياسيين بالاقليم، وأحد الفاعلين الاقتصاديين بجهة سوس ماسة، سبق أن شغل عدة مهام حزبية، ومن بين الاعضاء الفاعلين بالمجلس الاقليمي، كما سبق أن كان رئيسا للجماعة الترابية حمر الكلالشة.

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