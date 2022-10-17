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“ليفاندوفسكي” يحصد “جائزة مولر” لأفضل مهاجم

2022-10-17 / 21:28
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هبة بريس _ رياضة

توّج مهاجم برشلونة، الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بجائزة الألماني الراحل جيرد مولر لأفضل مهاجم لعام 2022 اليوم الاثنين في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وتسلم ليفاندوفسكي الجائزة من زوجة الهداف الألماني الأسطوري جيرد مولر وابنته.

وجائزة جيرد مولر هي جائزة استحدثتها المجلة الفرنسية فرانس فوتبول مؤخرًا، ويتوّج بها أفضل هداف على مستوى الأندية والمنتخبات.

ونال ليفاندوفسكي جائزة جيرد مولر، بعد تسجيله 57 هدفًا في الموسم الماضي، مع ناديه السابق بايرن ميونخ، ومنتخب بلاده بولندا.

يذكر أن الجائزة سميت بهذا الاسم نسبة لأسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، وأحد أشهر الهدافين في تاريخ كرة القدم.

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