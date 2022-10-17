الجزولي: 10 % فقط من تحويلات مغاربة العالم توجه للاستثمار

هبة بريس _ الرباط

قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الحكومة تعمل على وضع خلية خاصة باستقبال وتوجيه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بهدف تشجيعهم على الاستثمار بالمملكة.

وأوضح الجزولي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ‫الاثنين 17 أكتوبر 2022، أن 10 بالمائة فقط من تحويلات الجابية المغربية التي تفوق 93 مليار درهم عام 2021، توجه للاستثمار، في ما لا تتجاوز الاستثمارات المنتجة 2 بالمائة، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى تحسين هذه المؤشرات.

وبخصوص تحسين مناخ الأعمال، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تلتزم بالقيام بعدة إصلاحات لتحسين مقومات مناخ الأعمال، من بينها العمل على الولوج إلى عقار منتج وطاقات بديلة والتمويل اللازم لجعل مناخ الأعمال رافعة حقيقية للتنافسية.

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