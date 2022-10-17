الجزولي: 10 % فقط من تحويلات مغاربة العالم توجه للاستثمار

2022-10-17 / 20:03
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هبة بريس _ الرباط

قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الحكومة تعمل على وضع خلية خاصة باستقبال وتوجيه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بهدف تشجيعهم على الاستثمار بالمملكة.

وأوضح الجزولي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ‫الاثنين 17 أكتوبر 2022، أن 10 بالمائة فقط من تحويلات الجابية المغربية التي تفوق 93 مليار درهم عام 2021، توجه للاستثمار، في ما لا تتجاوز الاستثمارات المنتجة 2 بالمائة، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى تحسين هذه المؤشرات.

وبخصوص تحسين مناخ الأعمال، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تلتزم بالقيام بعدة إصلاحات لتحسين مقومات مناخ الأعمال، من بينها العمل على الولوج إلى عقار منتج وطاقات بديلة والتمويل اللازم لجعل مناخ الأعمال رافعة حقيقية للتنافسية.

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‫12 تعليقات

  1. المقاطعة و التوقف عن إرسال المال الا للضرورة حتى يتحسن تعامل الحكومة (المخزن) مع المهاجرين .
    لا يعقل ان تونس مثلا السفارة تتكفل بنقل الموتى الى بلدهم مجانا و الحق في ادخال سيارة واحدة للمهاجرين و مميزات اخرى اما نحن فقط مص دمائنا .

  2. الجالية اصبحت فقط عملة يفكرون كيف يمكن جلبها أما كمغاربة فإننا أصبحنا من الدرجة الثانية

  3. المهاجر مسكين غير تيوصل ويبقى من الإدارة الإدارة…باقي ليه غير يفكر يفتح مشاريع فالمغريب

  4. الجالية تحول إلى المغرب والمغاربة(صحاب شقق باريس.. ) يهربون العملة إلى باريس 🤔😏

  5. مؤسسات البلاد فاسدة، والدولة اللي مقادراش حثى تحمي ممتلكات مواطنيها، آش غاتستثمر فيها..!؟

  6. المهاجر المغربي كايشري عقار فبلادو، وملي كايرجع كايلقاه تباع او رجعوه تجزئة..

  8. الهروب من المغرب أحسن من الاستثمار فيه.عصابة من اللصوص تنتظر كل من يأتي بالاموال.

  9. المساطر معقدة كيبقى الانسان طالع هابط تا كيسالي دوك فليسات فالاجراءات ويرجع بحالو

  12. بصراحة الإدارة المغربيةا لفاسدة هي السبب الذي جعل الجالية تفكر الإستثمار خارج اارض الوطن

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