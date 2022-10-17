بعد وفاته.. محكمة مصرية تدرج “القرضاوي” على قوائم الإرهاب
هبة بريس _ الرباط
الجريدة الرسمية في مصر، الإثنين 17 أكتوبر 2022، قراراً لمحكمة جنايات القاهرة بإدراج اسم الشيخ الراحل يوسف القرضاوي على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، على الرغم من وفاته أواخر الشهر الماضي.
في الوقت ذاته، قضى قرار المحكمة المصرية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية
كما نشرت الجريدة قرار إدراج المتهمين في القضية “رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا” على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، ومن بينهم الشيخ يوسف القرضاوي.
يُذكر أن الشيخ العلامة المصري يوسف القرضاوي توفي الإثنين 26 سبتمبر 2022، عن عمر ناهز 96 عاماً.
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4 تعليقات
للمحكمة المحترمة.هل الشيخ القرضاوي هو من صنع الارهاب داخل افريقيا ؟طبعا لا.لماذا تريدون تشويه صورة الاسلام البريئ من كل ما ينسب اليه.الكل يعرف من يصنع الارهاب لكن لا تقدرون فضحهم.
لعنة الله عليكم وعلى محاكمكم. القرضاوي رحمه الله هرم من اهرامات العلماء المسلمين تتهمه محاكم السيسي المسيسة الصهيونية العلمانية بالإرهاب. القرضاوي رحمه الله دافع وبكل ما أوتي عن الهوية الإسلامية وعن الوسطية في الإسلام. تلفيق التهم المعدلة والسهلة من قبل أعداء الدين والمسلمين.
أتدرون إذا أكرمه الله تعالى ونعمه في جنات الخلد بماذا ستجيبون أنتم الذين أدرجتم إسمه على قائمة الإرهاب؟ يوم تقفون بين يدي رب السموات والأرض.
مجرد،افتراءات،،وبهتان على هذا العالم الذي،كرس،حياته كلها،في نصرة الاسلام والمسلمين اما القاضي الذي نصبه المجرم والصهيوني السيسي فحكمه باطل والعدالة الألوهية تنتضره